ЦБ запланировал расширить географию приема карт «Мир»

Карты «Мир» могут начать принимать еще в шести странах. В ЦБ РФ заявили, что желающих сотрудничать с Россией остается много, несмотря на санкционную политику Запада. Платежная система вскоре заработает на Кубе, сообщает телеканал «Известия». По всей стране этим летом настроят POS-терминалы. Отмечается, что СБП активно используется для международных расчетов. Разрабатывается возможность переводов из-за рубежа в РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.