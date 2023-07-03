Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Политика
В Госдуме заявили об отсутствии необходимости мобилизации после вывода ЧВК «Вагнер»
Общество
Сына Михаила Ефремова сняли с аппарата ИВЛ
Мир
Карчаа заявил о намерении Запада вступить в конфликт на Украине с помощью ЗАЭС
Мир
Экс-разведчик США сравнил действия РФ и Украины в ходе конфликта
Мир
СМИ сообщили о конфликте между Берлином и Варшавой из-за танков Leopard
Мир
Адмирал пообещал Тайваню помощь ВМС США по приказу Байдена
Мир
В Турции назвали три просчета Швеции в переговорах по членству в НАТО
Мир
Судан заявил о заинтересованности в закупках самолетов РФ
Мир
Полиция Индии начала расследование из-за беспилотника над резиденцией премьера
Мир
Около 500 тыс. японцев получили уведомление об эвакуации из-за ливней
Общество
Коррупционное дело московской судьи Елены Кондрат начнут рассматривать в суде
Общество
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко

Центробанк запланировал вывести карты «Мир» в несколько новых стран в 2023-м

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк собирается вывести карты отечественной платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран в текущем году. Об этом 3 июля, общаясь с «Известиями», сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах — вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году», — подчеркнула она.

Собеседница издания указала на разницу ситуации от страны к стране: некоторые государства опасаются вторичных санкций, другие же открыты к сотрудничеству с Российской Федерацией.

«Уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП»
Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина — о платежах в Турции и на Кубе, цифровых рублях и банковских стикерах

Также Бакина заявила, что по объемам операций доля карт «Мир» составила 45,6% по итогам первого квартала. По ее словам, карты с истекшим сроком годности уходят из обращения естественным путем: карты международных платежных систем замещаются нашими национальными. Банки поэтапно заменяют карты, чтобы не создавать людям трудностей.

Первый заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня сказала, что Центральный банк не видит целесообразности в создании альтернативы карте «Мир». Скоробогатова пояснила, что существующая система работает хорошо и предоставляет для банков более низкие тарифы, чем международные системы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023