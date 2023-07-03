Центробанк запланировал вывести карты «Мир» в несколько новых стран в 2023-м

Центробанк собирается вывести карты отечественной платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран в текущем году. Об этом 3 июля, общаясь с «Известиями», сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах — вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году», — подчеркнула она.

Собеседница издания указала на разницу ситуации от страны к стране: некоторые государства опасаются вторичных санкций, другие же открыты к сотрудничеству с Российской Федерацией.

Также Бакина заявила, что по объемам операций доля карт «Мир» составила 45,6% по итогам первого квартала. По ее словам, карты с истекшим сроком годности уходят из обращения естественным путем: карты международных платежных систем замещаются нашими национальными. Банки поэтапно заменяют карты, чтобы не создавать людям трудностей.

Первый заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня сказала, что Центральный банк не видит целесообразности в создании альтернативы карте «Мир». Скоробогатова пояснила, что существующая система работает хорошо и предоставляет для банков более низкие тарифы, чем международные системы.