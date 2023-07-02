Более 50 мусульманских стран потребовали предотвратить осквернение Корана

Исламская группа из 57 стран призвала предотвратить осквернение Корана. По словам представителей организации, необходимы коллективные меры и использование международного права. Нормы и стандарты во всем мире четко запрещают любую пропаганду религиозной ненависти, передает телеканал «Известия». 28 июня мужчина разорвал и сжег Коран возле центральной мечети Стокгольма. Сожжение священной книги разозлило Турцию и членов Организации исламского сотрудничества.

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