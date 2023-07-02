Несколько человек погибли при стрельбе в Балтиморе

В городе Балтимор штата Мэриленд ночью произошла стрельба. Звуки выстрелов начали раздаваться во время вечеринки в одном из районов города, передает телеканал «Известия». Пока официальные власти сообщают о двух погибших и 28 раненых. Девять человек госпитализированы, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.