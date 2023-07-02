Мик Джаггер планирует жениться на 36-летней балерине

Друзья Мика Джаггера подтвердили слухи о помолвке музыканта. 79-летний солист The Rolling Stones планирует жениться на балерине. С 36-летней Мелани Хамрик Джаггер вместе почти 10 лет, передает телеканал «Известия». У пары растет шестилетний сын Деверо. Слухи о помолвке пошли после того, как Мелани появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.

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