В России впервые за год снизились средние цены на новостройки

В РФ впервые за год упали средние цены на новостройки. Одна из причин — конкуренция с рынком вторичного жилья. Как сообщают «Известия», повлияло на формирование цен и появление новых проектов. Сильнее всего цены на новостройки снизились в Москве — на 0,8%, сообщает телеканал «Известия». В Перми квадратный метр нового жилья подешевел в среднем на 0,7%. Также в топ-5 вошли Казань, Краснодар и Тюмень. Там цены снизились на 0,5%, 0,4% и 0,3% соответственно. Однако ждать сильных скачков цен в ближайшем будущем не стоит, уверены эксперты. А в области постройки частных домов ценовая динамика, скорее всего, останется нулевой.

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