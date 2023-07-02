Гонконг отметил 26-ю годовщину возвращения под юрисдикцию Китая. Более полутора веков административный район находился под колониальным правлением Великобритании, передает телеканал «Известия». Глава Гонконга Джон Ли заявил, что уверен в перспективах развития города, но призвал сохранять бдительность в отношении враждебных сил, которые скрываются в Гонконге. В честь памятной даты общественный транспорт в административном районе Китая работает бесплатно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.