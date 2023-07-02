В Киеве пожаловались на нехватку средств для борьбы с дронами

В Киеве пожаловались на нехватку средств для борьбы с дронами

2023-07-02 06:20:29

2023-07-02 06:20:29

2023-07-02 06:20:29

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