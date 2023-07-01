Сезон восхождений на гору Фудзияма открыли в Японии

В Японии начался сезон восхождений на гору Фудзияма. Альпинисты поднимаются впервые после снятия ковидных ограничений. Сезон восхождений в этом году пройдет с 1 июля по 10 сентября. В это время тропы уже открыты, на маршрутах работают магазины и гостиницы. Высота вулкана Фудзи — 3,7 тыс. м, последний раз он извергался в 1708 году. В 2013 году гору внесли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, после этого туристов стало значительно больше.

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