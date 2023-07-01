Следующая неделя в Москве обещает быть жаркой

На следующей неделе в Москве будет по-июльски жарко. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Днем температура воздуха будет достигать +28 °С. По словам Вильфанда, столицу ожидают тропически теплые ночи, передает телеканал «Известия». Столбики термометров в темное время суток покажут до +19 °С. Причина — изменение в циркуляции воздуха. Ветер в московском регионе сменит направление и будет юго-западный.

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