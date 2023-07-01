Робот EveR-6 дирижировал корейским оркестром

Робот, которого назвали EveR-6, встал за дирижерский пульт на концерте Национального оркестра Южной Кореи в Haeoreum Grand Theater. Перед началом выступления EveR-6 поклоном поприветствовал публику. Повернувшись к музыкантам, он стал дирижировать. Под управлением машины оркестр исполнил три произведения из пяти, прозвучавших на вечере. Робот-андроид оснащен гибкими, имитирующими суставы и предплечья конструкциями, передает телеканал «Известия». По мнению корейских музыкантов, при детально точных движениях и умении безупречно выдерживать ритм у EveR-6 есть существенный недостаток — отсутствие слуха. В перспективе местные ученые хотят усовершенствовать робота, чтобы он стал вспомогательным инструментом для дирижеров.

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