Умер президент Российского университета транспорта Борис Лëвин

Президент Российского университета транспорта Борис Лёвин скончался 30 июня в возрасте 73 лет, сообщили в Минтрансе РФ.

«Сегодня на 74-м году ушел из жизни президент Российского университета транспорта Борис Алексеевич Лёвин. Светлая память!» — говорится в сообщении в Telegram-канала министерства.

Борис Лёвин родился 11 августа 1949 года в городе Железнодорожный Московской области, мечтал стать машинистом. В 1968 года с отличием окончил Московский электротехнический техникум. Работал радиомонтажником в Научно-исследовательском техническом институте города. В 1973 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) по специальности «Автоматика и телемеханика».

В 1991 году Лёвин стал ректором Всесоюзного института повышения квалификации руководителей и специалистов железнодорожного транспорта, который в 1995 году указом президента РФ Б.Н. Ельцина преобразован в Российскую академию путей сообщения. В 1997 году Лёвин стал ректором головного в России железнодорожного вуза – Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), который в 2017 году преобразован в Российский университет транспорта и передан в ведение Минтрансу.

Борис Лёвин являлся доктором технических наук, профессором. Пост ректора МИИТа занимал с 1997 по 2018 годы. Имел ряд наград: ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Почета, орден Александра Невского и другие.