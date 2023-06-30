Пограничник пострадал при стрельбе в аэропорту Кишинева

Пограничник пострадал в результате инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила газета Ziarul de Gardă со ссылкой на МВД Молдавии.

Подробности о состоянии полицейского пока неизвестны.

В ведомстве также заявили, что спецслужбы МВД готовятся штурмовать помещение аэропорта, где забаррикадировался с заложниками устроивший стрельбу пассажир. По предварительным данным, злоумышленник прилетел из Турции. Ему не разрешили въехать в Молдавию. После этого иностранец отобрал пистолет у пограничника и начал стрелять.

После инцидента людей начали эвакуировать из аэропорта. На месте работают полиция и скорая помощь.

Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта Кишинева, авиасообщение приостановлено. Отменен прием и вылет самолетов.