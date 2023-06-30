Международный авиасалон МАКС-2023 перенесли на 2024 год

Авиасалон МАКС-2023 перенесли на 2024 год. Организаторы продолжают работать с участниками и экспонентами, в том числе из зарубежных компаний. Авиасалон МАКС — визитная карточка российской аэрокосмической отрасли. На площадке — образцы самолетов, вертолетов, двигателей и космических аппаратов, сообщает телеканал «Известия». Ранее авиасалон планировали провести с 25 по 30 июля в Жуковском.

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