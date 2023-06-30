Состояние Мадонны после выписки из больницы не улучшилось
После выписки из больницы Мадонна всё еще чувствует себя плохо, об этом сообщает издание TMZ. Певицу лечили от бактериальной инфекции, затем отпустили домой, передает телеканал «Известия». В издании уточняют, что Мадонну мучают приступы тошноты и слабость. Несмотря на свое состояние, певица намерена провести свое юбилейное турне по плану. Официальные источники о переносе концертов пока не сообщали.
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