С 1 июля снизился размер процентной ставки по микрозаймам

С 1 июля вступили в силу поправки к закону о потребительском кредите. Нововведения ограничивают размеры процентов по краткосрочным займам и касаются в первую очередь микрофинансовых организаций (МФО).

Согласно закону, предельная ставка снизилась с 1% до 0,8% в день, а предельный размер задолженности по процентам теперь составляет до 1,3% от суммы займа.

Так, максимальный размер выплат по договору сроком до одного года не может превышать 130% от взятой суммы. Это означает, что в случае просрочки кредитор не может начислять заемщику проценты, пени и штрафы, превышающие более чем в 1,3 раза сумму основного долга. Раньше этот показатель составлял 150% годовых.

Также снижено максимальное значение полной стоимости по потребительским кредитам — с 365% до 292% годовых.

Для специальных микрозаймов величиной до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней лимиты тоже поменялись. Теперь максимальный размер прибыли, которую может получать кредитор, составляет 15% вместо 30%.

Эти меры дополняют ограничения, которые были приняты для постепенного снижения долговой нагрузки на население, а также позволяют создать более выгодные условия для заемщиков, в том числе клиентов МФО.

Ранее «Известия» писали, что в России могут ограничить число микрозаймов на одного человека до двух-трех. Кроме того, предлагается создать систему микрокредитования на основе учреждений с госучастием и проводить проверку платежеспособности заемщиков. Такие меры по защите заемщиков микрофинансовых организаций предложил Центробанк (ЦБ).