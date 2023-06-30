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Инженер рассказал, на что обратить внимание при приобретении участка

Инженер Мамин: статус участка ИЖС предполагает возможность подведения газа, электричества и воды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин раскатал «Известиям», на что стоит обратить внимание при покупке земельного участка.

В первую очередь эксперт рекомендовал обратить внимание на правовой статус земельного участка — его площадь и границы должны быть заявлены и определены, а вид разрешенного использования должен позволять разместить на нем дом. Статус территории под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) говорит о том, что участок находится внутри территории поселка, отметил Мамин.

Инженер добавил, что, согласно законодательству, статус участка ИЖС предполагает наличие возможности по подведению газоснабжения, электроэнергии, водоснабжения, а также наличие подъездных путей к участку.

Для подведения коммуникаций (газа, воды или электричества) на участке должно быть зарегистрированное строение.

«В отношении воды есть небольшая хитрость, которой часто пользуются застройщики: закон позволяет самостоятельно бурить скважину глубиной до пяти метров. В случае необходимости можно пробурить и более глубокую скважину, однако есть условие: пробуренная скважина не должна достигать глубины центрального водозабора, иначе потребуется специальная лицензия», — посоветовал Мамин.

Подключить электричество можно к любой имеющейся на участке постройке по временной схеме электроснабжения. Основанием для подключения инженерных систем является выполнение технических условий сетевой компании — поставщика услуг.

Коммуникации до участка должны быть подведены за счет государства при наличии разрешения местной администрации, рассказал инженер. При отсутствии коммуникаций для водоснабжения местное самоуправление обязано организовать нецентрализованное холодное водоснабжение и подвоз питьевой воды.

Дорожная сеть местного значения, в свою очередь, является зоной ответственности уполномоченных органов местного самоуправления. Соответственно, прокладка дорог также входит в полномочия органов местного самоуправления.

«При этом необходимо отметить, что на практике можно столкнуться с совершенно иными условиями. Коммуникации могут отсутствовать из-за нехватки финансирования, и ситуации, когда владельцы участка проводят их за свой счет, увы, не редкость. По закону собственник участка может письменно обратиться в местную администрацию, водоканал или электросетевую организацию для выполнения их законных обязанностей. По письменному запросу организации обязаны дать мотивированный ответ, в случае отсутствия ответа можно продолжить решение вопроса в судебном порядке», — заключил специалист.

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19 апреля комитет по малоэтажному жилищному строительству Российского союза строителей (РСС) направил в Минстрой инициативу о создании в России стандартов стройки для частных домов. Отмечалось, что в частности, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) хотят сформировать классификацию: стандартные, комфорт- и бизнес-классов дома. Для каждого из этих видов предлагается прописать разные параметры, которым должен отвечать объект (например, комплектация дома, отделка и прочее).

Также предлагается внедрить институт независимого строительного надзора, определить требования к проектно-разрешительной документации для ИЖС.

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