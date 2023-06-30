Десять человек было задержано в ходе беспорядков в Брюсселе

В Брюсселе вспыхнули беспорядки после призывов в социальных сетях сделать «как во Франции», об этом сообщили в бельгийской полиции. К вечеру 29 июня в результате погромов было сожжено несколько автомобилей. Полиция Брюсселя задержала по меньшей мере 10 человек, передает телеканал «Известия». На данный момент в городе проходит саммит стран Евросоюза, посвященный ситуации на Украине и проблемам миграции.

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