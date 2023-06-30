В Сестрорецке обнаружили мяукающую лягушку

Жительница Сестрорецка запечатлела мяукающую лягушку, которая прыгала по дороге, вымощенной брусчаткой. Видео выложил биолог Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора видео, земноводное спасалось от кошек. Как отмечает Глазков, мяуканьем лягушка пыталась защититься и заодно предупредить соплеменников об опасности.

«А еще они могут «молвить человеческим голосом» — правда, только Царевны-лягушки», — написала в комментариях одна из пользовательниц соцсети, ее цитату приводит телеканал «78».

«Я однажды слышала, как лягушка громко кричала. Это издалека вообще было похоже на женский крик», — добавила другая.

Ранее в мае в минэкологии Подмосковья призвали не трогать жаб, чтобы не спровоцировать защитную реакцию у амфибий и избежать проблем со здоровьем.