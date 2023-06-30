Милицейские машины эпохи СССР пройдут колонной из Хабаровского края в ЕАО

Энтузиасты организуют автопробег на милицейских машинах эпохи СССР. Колонна доберется из Хабаровского края до ЕАО и вернется обратно. Пробег посвятят 87-й годовщине образования подразделений ГИБДД. Сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник 3 июля.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на УМВД РФ по ЕАО, старт автопробега запланирован на воскресенье, 2 июня, из Комсомольска-на-Амуре. В Биробиджан колонна должна прибыть 3 июля. Путь длиной более 1 тыс. км туда и обратно машины преодолеют своим ходом.

Автопробег организовал руководитель проекта «Автомобили и мотоциклы на службе в СССР» Александр Цыганов. Энтузиасты из Комсомольска-на-Амуре много лет занимаются восстановлением служебных автомобилей советских лет. За это время создано более 10 авто-памятников.

Каждый автомобиль, участвующий в пробеге, уникален. Почти полвека назад машины участвовали в погонях и спасали жизни людей, отмечает агентство.