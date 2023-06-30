Реклама
Прямой эфир

Милицейские машины эпохи СССР пройдут колонной из Хабаровского края в ЕАО

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Энтузиасты организуют автопробег на милицейских машинах эпохи СССР. Колонна доберется из Хабаровского края до ЕАО и вернется обратно. Пробег посвятят 87-й годовщине образования подразделений ГИБДД. Сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник 3 июля.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на УМВД РФ по ЕАО, старт автопробега запланирован на воскресенье, 2 июня, из Комсомольска-на-Амуре. В Биробиджан колонна должна прибыть 3 июля. Путь длиной более 1 тыс. км туда и обратно машины преодолеют своим ходом.

Автопробег организовал руководитель проекта «Автомобили и мотоциклы на службе в СССР» Александр Цыганов. Энтузиасты из Комсомольска-на-Амуре много лет занимаются восстановлением служебных автомобилей советских лет. За это время создано более 10 авто-памятников.

Каждый автомобиль, участвующий в пробеге, уникален. Почти полвека назад машины участвовали в погонях и спасали жизни людей, отмечает агентство.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023