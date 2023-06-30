США рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Вашингтон может передать Киеву кассетные боеприпасы, об этом сообщает CNN. Возможность поставки изучает администрация Джо Байдена. Принять решение в Белом доме рассчитывают в ближайшее время, передает телеканал «Известия». По сообщению CNN, снаряды могут включить в следующий пакет помощи Киеву. При этом кассетные боеприпасы запрещены конвенцией, заключенной в 2008 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.