Растения из заповедника «Царицыно» посадят в парке в Твери
Посадка растений и создание именной клумбы московского музея-заповедника «Царицыно» пройдет в субботу, 1 июля, в ландшафтном парке «Тьмака» в Твери. Мероприятие начнется в 14:00 в рамках акции «Зеленый обмен», сообщают «Тверские ведомости».
Инициатором акции выступил Музей-аптека Братьев Юргенсонъ, который предложил музеям из разных регионов России принять участие в межмузейном обмене растениями. Предложение вызвало большой интерес и желание посадить именные клумбы в Твери.
Программа события 1 июля состоит из двух частей: высадка растений на клумбы и проведение лаборатории партиципаторных практик. Встречу проведут представители музея-заповедника «Царицыно» Юлия Киселева и Ольга Владимирова.
Так, на именной клумбе московского парка посадят ирис сибирский, примулу, гвоздику перистую, пион молочноцветковый, шалфей дубравный, манжетку, лилейник, очиток, стахис шерстистый и другие цветы и растения.
Во второй части встречи гости из Москвы предложат тверичанам поработать в творческой лаборатории «Растения. Истории, рассказанные нами», где вместе с ведущими участники будут собирать истории про людей и растения.