Российские космонавты оценят влияние внутренних нагрузок на элементы конструкции МКС

Космонавты оценят влияние внутренних нагрузок на элементы конструкции МКС. Для проведения эксперимента на штатив планируют установить фотоаппарат с длиннофокусным объективом, передает телеканал «Известия». С помощью камеры определенные фрагменты станции будут увеличивать. Затем эти элементы сфотографируют и оценят отклонения конструкции во времени.

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