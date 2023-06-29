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В Госдуме предложили изымать домашних и диких животных за жестокое обращение

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В России могут начать изымать животных из-за жестокого обращения, соответствующий законопроект подготовил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов. Предполагается, что на первом этапе Росприроднадзор займется конфискацией диких питомцев. В списке — животные, запрещенные к содержанию в квартирах, передает телеканал «Известия». Хищников планируют передавать в реабилитационные центры. После лечения зверей будут возвращать в их естественную среду обитания, а некоторых оставлять в специальных приютах. Выявлять нарушителей хотят по обращениям граждан. По словам Бурматова, законопроект будет внесен в ГД в течение этого года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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