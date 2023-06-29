В Госдуме предложили изымать домашних и диких животных за жестокое обращение

В России могут начать изымать животных из-за жестокого обращения, соответствующий законопроект подготовил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов. Предполагается, что на первом этапе Росприроднадзор займется конфискацией диких питомцев. В списке — животные, запрещенные к содержанию в квартирах, передает телеканал «Известия». Хищников планируют передавать в реабилитационные центры. После лечения зверей будут возвращать в их естественную среду обитания, а некоторых оставлять в специальных приютах. Выявлять нарушителей хотят по обращениям граждан. По словам Бурматова, законопроект будет внесен в ГД в течение этого года.

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