Более 70% служебных романов заканчиваются расставанием, а свадьбой — 16%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» и HiFi-стриминга «Звук», которыми они поделились с «Известиями» 30 июня.

Уточняется, что в опросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Как показало исследование, каждый третий россиянин заводил роман на работе (35%). 65% воздерживаются от такого шага.

Статистика опроса показывает, что большинство служебных романов заканчиваются расставанием — именно так ответили 72% респондентов с опытом романтических отношений на работе. Однако вторым по популярности ответом оказался последующий брак — 16% поженились после отношений с коллегой. 8% продолжают встречаться, а 4% живут вместе.

Среди тех, кто имеет такой опыт, 53% вступали в отношения с коллегами из своего отдела. Примерно у четверти случались романы с вышестоящими по статусу коллегами, из которых 11% встречались со своими начальниками. 10%, напротив, встречались со своими подчиненными и еще 11% — с коллегами ниже по должности, но не в прямом подчинении.

Вместе с тем более половины опрошенных (57%) признаются: одинаковые музыкальные предпочтения сближают в паре. Еще треть считают музыкальные предпочтения важными, но не могут сказать, что этот фактор повлиял бы на их выбор партнера.

Что касается семейной жизни, то 47% отмечают: музыкальные предпочтения супруга крайне важны, и уверены, что одинаковые музыкальные вкусы упрощают совместную жизнь. Лишь 5% считают одинаковые предпочтения в музыке препятствием для комфортного быта семьи.

7 февраля глава агентства торжеств Wedding Residence, автор свадеб Ксения Афанасьева рассказала «Известиям», как мужчинам правильно попросить руки возлюбленной. По ее словам, самое главное — правильно выбрать кольцо, место с подходящей атмосферой, а также пригласить на место события фотографа.