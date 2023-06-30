Реклама
Прямой эфир
Мир
В США опровергли планы снять санкции с военного руководства КНР
Политика
Путин выразил благодарность главе Южной Осетии за поддержку России 24 июня
Армия
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на спецоперацию
Мир
Беспилотник Reaper без согласования с РФ приблизился к российскому объекту в Сирии
Армия
Взвод лейтенанта Яхомова сорвал наступление противника на важном направлении
Мир
Пентагон опроверг слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS
Мир
Карчаа связал заявления Зеленского с подготовкой Киевом теракта против ЗАЭС
Мир
В МИД РФ заявили о необратимости выхода России из ДОВСЕ
Экономика
Граждане смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов
Авто
Chery начала продажи седана Arrizo 8
Интернет и технологии
Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке работы
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в ресторане на севере Москвы
Общество
Более 70% служебных романов заканчиваются расставанием

Более 70% служебных романов заканчиваются расставанием

Опрос: более 70% служебных романов заканчиваются расставанием, а свадьбой — 16%
0
Фото: Global Look Press/Andrey Nechaev
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 70% служебных романов заканчиваются расставанием, а свадьбой — 16%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» и HiFi-стриминга «Звук», которыми они поделились с «Известиями» 30 июня.

Уточняется, что в опросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Как показало исследование, каждый третий россиянин заводил роман на работе (35%). 65% воздерживаются от такого шага.

Статистика опроса показывает, что большинство служебных романов заканчиваются расставанием — именно так ответили 72% респондентов с опытом романтических отношений на работе. Однако вторым по популярности ответом оказался последующий брак — 16% поженились после отношений с коллегой. 8% продолжают встречаться, а 4% живут вместе.

Среди тех, кто имеет такой опыт, 53% вступали в отношения с коллегами из своего отдела. Примерно у четверти случались романы с вышестоящими по статусу коллегами, из которых 11% встречались со своими начальниками. 10%, напротив, встречались со своими подчиненными и еще 11% — с коллегами ниже по должности, но не в прямом подчинении.

Вместе с тем более половины опрошенных (57%) признаются: одинаковые музыкальные предпочтения сближают в паре. Еще треть считают музыкальные предпочтения важными, но не могут сказать, что этот фактор повлиял бы на их выбор партнера.

Что касается семейной жизни, то 47% отмечают: музыкальные предпочтения супруга крайне важны, и уверены, что одинаковые музыкальные вкусы упрощают совместную жизнь. Лишь 5% считают одинаковые предпочтения в музыке препятствием для комфортного быта семьи.

Отдаться работе: чем харассмент отличается от служебного романа
Эксперты рассказали, как избавиться от назойливых ухаживаний коллег

7 февраля глава агентства торжеств Wedding Residence, автор свадеб Ксения Афанасьева рассказала «Известиям», как мужчинам правильно попросить руки возлюбленной. По ее словам, самое главное — правильно выбрать кольцо, место с подходящей атмосферой, а также пригласить на место события фотографа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023