Тамбовская область получит 400 млн рублей на новые автобусы

Тамбовская область получит кредит в размере 400 млн рублей на приобретение нового общественного транспорта. Об этом региональное правительство сообщает в четверг, 29 июня.

«Заявку региона [на получение специального казначейского кредита] одобрили сразу четыре федеральных профильных министерства — Минтранс, Минэк, Минпромторг, Минфин, о чем объявили на президиуме правительственной комиссии по региональному развитию в РФ», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», средства позволят приобрести 52 новых автобуса. Их планируют направить в Тамбов, Моршанск, Уварово, Токаревский и Пичаевский округа. Транспорт должен прибыть в регион до 1 декабря 2023 года.

Также на модернизацию общественного транспорта в Тамбовской области планируется привлечь 18 млн рублей за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Об одобрении заявки на получение кредита на эти же цели сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, пишет ИА «Абирег». Сумма составит 534,4 млн рублей, что позволит приобрести сразу 70 автобусов для малых городов и сельских территорий и 37 единиц транспорта для обновления подвижного состава в целях развития жилищного строительства.