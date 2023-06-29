На 70-м году жизни умер глава города Мегион в ХМАО Олег Дейнека. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила администрация населенного пункта на своем сайте.

«29 июня после продолжительной болезни ушел из жизни глава города Олег Александрович Дейнека — человек, значение которого в развитии муниципального образования за последние десятилетия трудно переоценить», — говорится в сообщении.

В 1990 году окончил финансово-экономический институт по специальности «Экономика и планирование материально-технического снабжения», а в 2012–2013 годах прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС при президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

С 2011 по 2015 год был депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пятого созыва, а 23 октября 2015-го вступил в должность главы города Мегиона. Через пять лет был вновь избран на эту должность.