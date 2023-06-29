Один из петербургских мостов разведут под вьетнамскую музыку
В Санкт-Петербурге во время звукового шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост разведут под вьетнамскую национальную музыку. Плейлист подготовят к 100-летию прибытия вьетнамского революционера Хо Ши Мина в Петроград.
В список включат композиции, посвященные лидеру Вьетнама и одному из родоначальников российско-вьетнамских отношений.
Кроме того, как сообщает телеканал «78» со ссылкой на главного редактора издания «Петербургский дневник» Деловой Петербург» Кирилла Смирнова, на протяжении всего сезона петербуржцам и гостям города представят и другие тематические плейлисты. Например, ко Дню любви, семьи и верности или ко Дню ВМФ.
Шоу «Поющие мосты» газета «Петербургский дневник» проводит с 2016 года при поддержке городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.
Ранее, 26 июня, сообщалось, что в Санкт-Петербурге девятиклассники массово отравились после выпускного в одном из городских ресторанов, находящемся на набережной канала Грибоедова. На следующий день школьники, некоторые родители и учителя пожаловались на недомогание. Участие в мероприятии принимали около 90 человек.