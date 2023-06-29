Глубинные проблемы

Периодически складывается впечатление, что Франция не может находиться в спокойном состоянии и постоянно дает повод для повышенного к себе внимания европейского и в какой-то степени мирового сообщества. Причем эстафетная палочка примерно поочередно передается от президента населению и в обратном порядке. И если руководитель Пятой республики Эммануэль Макрон своими громкими заявлениями и идеями пытается как-то выделиться и приподнять свой политический статус, замахиваясь на глобальный уровень лидерства, то у простых граждан иные чаяния и проблемы.

Не успели французы прийти в себя от сотрясавших страну массовых забастовок против проводящейся пенсионной реформы, которая увеличила возраст выхода работника на заслуженный отдых, как республику накрыла новая волна протестов.

На этот раз поводом для беспорядков стала трагедия, случившаяся в западном пригороде Парижа — Нантере. Во время проверки документов полицейский застрелил 17-летнего подростка алжирского происхождения. Первоначальная версия полиции о том, что молодой человек представлял угрозу для стражей порядка, быстро потеряла свою актуальность. Моментально распространившееся в социальных сетях видео инцидента доказывало отсутствие прямой опасности стрелявшему полицейскому.

Убийство молодого француза стало катализатором уличных беспорядков, возникших во вторник вечером в нескольких коммунах. Стихийные протесты продолжились вечером в среду и в ночь на четверг. По данным французской полиции, волнения охватили не только сам Нантер и иные пригороды Парижа, но и ряд других городских агломераций Франции — в частности, Лилль, Тулузу, Амьен и Дижон. При этом правоохранительные органы сообщили как минимум о 150 задержанных во время протестов. Более того, участники марша в память о застреленном подростке попытались прорваться даже к префектуре Нантера, в результате чего полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Проявление высокой степени чувствительности части французов к гибели подростка не стоит считать каким-то импульсивным и разовым событием, отражающим отношение общества к действиям конкретного полицейского. Последовавшие беспорядки скорее обнажают глубинные социально-этнические проблемы в обществе, которое использует подобный трагический повод для выражения своего отношения к официальной власти.

Неслучайно Эммануэль Макрон, комментируя смерть подростка в соцсетях, призвал установить истину гибели и наказать виновных, а в среду, выступая в Марселе, он сказал: «Ничто не оправдывает убийство молодого человека». Уже в четверг глава Пятой республики, видимо, напуганный резонансом, который получила трагедия во Франции, созвал совещание с участием министров для выработки решений по предотвращению кризиса.

Пристальное и оперативное отношение французского президента к ситуации совсем неслучайно. Макрон отлично помнит, что происходило во Франции осенью 2005 года после гибели двух подростков североафриканского происхождения, пытавшихся скрыться от полиции. Он не хочет повторить ошибок тогдашнего президента Франции Николя Саркози, взявшего жесткий курс на подавление акций и публичную маргинализацию протестующих.

В октябре-ноябре 2005 года вся Франция наблюдала ожесточенные протесты, переходившие в погромы и поджоги. Основными участниками тех событий были молодые люди, предки которых перебрались во Францию из бывших заморских колоний, прежде всего с африканского континента. Итогом протестов стали тысячи сожженных автомобилей, свыше 2,8 тыс. арестованных граждан. Французскому правительству для нормализации ситуации пришлось даже одобрить применение закона 1955 года о чрезвычайном положении, который разрешил местным властям ввести комендантский час.

Можно предположить, что в случае адекватных нынешней ситуации действий властям удастся относительно быстро нормализовать положение дел и не допустить масштабирования конфликта. Ведь сейчас последствия могут оказаться более разрушительными по сравнению с аналогичными событиями 2005-го. Такой негативный прогноз связан с тем, что растет сама протестная база. Наблюдается увеличение доли бедного населения. Более того, растет количество иностранных граждан, запросивших убежище во Франции, — в 2022-м их число увеличилось на 31,3% по сравнению с предыдущим годом.

При этом глубинных причин для продолжения митингов более чем достаточно. Остановимся на двух главных из них. Прежде всего протестная аудитория характеризуется тем, что она входит в беднейшую часть французского общества, которая, по данным местных СМИ, составляет порядка 15% населения страны. Корни этой проблемы уходят глубоко в недра глобализации, в которой Париж принимал самое активное участие.

Экономический подъем, пришедшийся на 1950–1970-е годы, стимулировал массовый приток в страну переселенцев из-за рубежа, прежде всего из стран Северной Африки. Вместе с тем последовавшие экономические сложности в 80-х и 90-х годах прошлого века, в том числе связанные с выводом производств за рубеж, привели к тому, что образовалась часть французского общества, которая фактически в нескольких поколениях живет на пособия, имеет непостоянную работу или довольствуется сезонными заработками без какого-либо просвета на улучшение в будущем.

Другой причиной для формирования протестных настроений стала неудачная социокультурная адаптационная политика в отношении мигрантов из Африки и Азии. Фактически только в последнее десятилетие XX века Франция стала менять систему адаптации, переходя от ассимиляции мигрантов, предполагавшей полное вливание в общество, к постепенной интеграции. Но проблема в том, что саму Францию втянули в западную неолиберальную модель, которая по своей сути противоречит традиционным социально-культурным и религиозным предпочтениям большинства выходцев из эмигрантской среды.

Существующие противоречия будут наверняка лишь усиливаться, что в целом несет угрозу для стабильности Франции и политических сил, которые находятся у власти.

При этом неблагоприятные экономические прогнозы экспертов относительно Франции говорят лишь о том, что социальное положение наиболее незащищенной части общества, включая мигрантов и выходцев из Магриба, может только усугубиться. Это, в свою очередь дает основания предположить, что даже если нынешняя волна протестов утихнет, то новых бунтов Франции не избежать. Пока она систематично не займется решением проблемы.

Автор — начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления

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