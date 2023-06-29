Дептранс Москвы организовал бесплатные маршруты на юге столицы

Из-за схода нескольких грузовых вагонов на станции МЖД Бирюлево-Товарная 29 июня дептранс Москвы организовал бесплатные компенсационные маршруты и добавил автобусы на маршрут м97 «Бирюлево Западное — Битцевская аллея» по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

Движение поездов планируется ввести в соответствие с графиком в течение 90 минут.

На автобусе можно доехать от метро «Южная» и «Пражская», а также D2 Покровское до платформ Бирюлево-Товарная и Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления железной дороги.

В дептрансе добавили, что проезд на автобусе от метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово и в обратном направлении возможен по предъявлении железнодорожного билета «Аэроэкспресс».

Экспресс-автобусы от метро «Домодедовская» курсируют каждые 15 минут.

Ранее в этот день в Москве на станции Бирюлево сошел с рельсов грузовой состав. Инцидент произошел на Касимовской улице. Источник «Известий» отметил, что в составе был 31 вагон с цементом, шесть из которых повалились. Также поврежден участок железной дороги. Движение по ветке приостановили, включая пассажирские составы.