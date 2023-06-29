2 июля пройдут главные соревнования гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам

2 июля на автодроме «Нижегородское кольцо» пройдут главные соревнования гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам «GT Cup. Гран-при Нижнего Новгорода».

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

GT Cup — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только автомобили Porsche.

«Гран-при Нижнего Новгорода» — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack, а также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое.

Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: «GT Cup. Гран-при Нижнего Новгорода» запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 11:30 в воскресенье.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.