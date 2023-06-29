Декор для нацпарка «Себежский» сделают заключенные

Заключенные из исправительной колонии № 6 в поселке Сосновый Бор Себежского района изготовят декоративные элементы для благоустройства национального парка «Себежский». Об этом сообщает в четверг, 29 июня, пресс-служба УФСИН по Псковской области.

Осужденные будут делать из дерева информационные таблички и указатели, предназначенные для удобства посетителей парка. Как отмечает Псковская лента новостей, ранее подобные заказы уже выполнялись. Клиент был полностью удовлетворен качеством и сроками исполнения работы.

Договоренностей о сотрудничестве достигли стороны в лице директора Центра трудовой адаптации заключенных Юрия Белова и врио главы природоохранной организации Александра Кузнецова. Также в ходе встречи был рассмотрен вопрос о производстве сувенирной продукции с логотипом национального парка «Себежский», пишет Псковское агентство информации.