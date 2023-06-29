Среди россиян увеличилась популярность отдыха в странах Азии

Россияне стали чаще отдыхать в странах Азии, такое исследование провел сервис онлайн-бронирования отелей. Рекордные темпы роста показывают Китай и Южная Корея. Россияне стали путешествовать в КНР после возобновления выдачи виз, передает телеканал «Известия». Сейчас число бронирований превышает показатели доковидного 2019 года. В числе лидеров также Индонезия, Япония и Таиланд. При этом в исследовании отмечается, что более половины от бронирований на лето приходится на страны СНГ.

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