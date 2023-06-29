Обладатель Кубка Стэнли Иван Барбашев подписал новый контракт с «Вегасом»

Иван Барбашев подписал новый контракт с клубом национальной хоккейной лиги «Вегас». Соглашение российского форварда с командой заключено на пять лет. Игрок перешел в «Вегас» по ходу прошедшего сезона. В составе рыцарей Барбашев провел 55 матчей и набрал 34 очка. В прошедшем сезоне вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли. Трофей стал для игрока вторым за его карьеру в НХЛ. В 2019-м Барбашев выиграл турнир в составе «Сент-Луиса».

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