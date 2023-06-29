Видео. Очевидцы сообщают о пожаре в районе склада с лакокрасочными покрытиями в Нижнем Новгороде

Видео. Очевидцы сообщают о пожаре в районе склада с лакокрасочными покрытиями в Нижнем Новгороде

2023-06-29 10:19:43

2023-06-29 10:19:43

2023-06-29 10:19:43

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