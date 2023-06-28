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NASA планирует начать добычу природных ресурсов на Луне

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NASA начнет добычу полезных ископаемых на Луне в 2030-х годах. Как сообщает Reuters, ключевыми ресурсами станут кислород, вода, железо и редкоземельные элементы. Агентство планирует отправить американцев на Луну к 2025 году, передает телеканал «Известия». Цель миссии «Артемида» — привлечение инвестиций в космос. Ожидается, что первыми заказчиками станут коммерческие ракетные компании. Производители смогут использовать ресурсы Луны для получения топлива и кислорода.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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