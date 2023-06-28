Дело о хищении 22 млн рублей при расчистке реки Упы передали в суд

В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Альянс Сервис», обвиняемых в мошенничестве на 22 млн рублей при расчистке реки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, с фирмой был заключен контракт стоимостью 44 млн рублей на расчистку реки Упы в поселке Одоев. Подрядчик не выполнил своих обязательств в полном объеме, но при этом подготовил документы о завершении работ.

Заказчиком выступало министерство природных ресурсов и экологии региона. На основании полученных документов оно полностью оплатило услуги фирмы, пишет ТСН24.

Размер ущерба составил 22 млн рублей. Фигурантов дела заключили под стражу, а на их имущество стоимостью 28 млн рублей был наложен арест. Количество фигурантов дела не называется, однако известно, что все они являются жителями Московской области.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» завершено. Материалы переданы в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.