Самолет с генпрокурором Мексики совершил посадку без передней стойки шасси

В Мексике самолет носовой частью задел взлетно-посадочную полосу. На борту находился генеральный прокурор страны. Бизнес-джет совершил аварийное приземление в аэропорту Фелипе Анхелес, передает телеканал «Известия». В ходе посадки у воздушного судна не вышла передняя стойка шасси, из-за чего самолет «уснул». На борту кроме прокурора находились еще шесть человек, пострадавших нет.

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