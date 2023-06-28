Ижевский завод запустил производство оборудования для Курской АЭС-2

Ижевский электромеханический завод «Купол» запустил производство оборудования для строящейся Курской АЭС-2. На предприятии соберут рециркуляционные охлаждающие установки, написал в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Три рециркуляционные установки производства ИЭМЗ «Купол» будут охлаждать системы реактора. На новую АЭС завод поставит около 140 единиц оборудования, большая часть изготовлена с использованием оребренной трубы», — приводит его слова ИА «Сусанин» в среду, 28 июня.

Глава региона добавил, что производство оребренной трубы запустили в конце 2022 года благодаря поддержке Фонда развития промышленности. Она отвечает мировым требованиям качества, стоимости, безопасности и энергоэффективности. Как отмечает Udm-info.ru, трубы с такими характеристиками нигде в России не производятся.

Новая станция заменит запущенную в 1976 году Курскую АЭС после окончания срока ее эксплуатации. Сейчас она питает электричеством порядка 20 регионов страны. Инвестиции в проект превысили 136 млн рублей, из них 62,3 млн рублей предоставил федеральный ФРП и 26,7 млн рублей — региональный ФРП Удмуртии.