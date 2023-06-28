Суд запретил установку колеса обозрения в Евпатории

Городской суд Евпатории запретил строительные работы в Парке имени Фрунзе, где на текущий момент возводят колесо обозрения. Решение принято по иску администрации.

На земельном участке площадью 185 кв. м запрещено вести любые строительные работы. Также суд ограничил любые регистрационные действия по данному участку и расположенному там зданию операторской.

Определение суда принято для обеспечения иска администрации о признании недействительной регистрации прав на земельный участок. Власти планируют вернуть землю в муниципальную собственность и признать недействительными договоры купли-продажи участка и здания операторской.

ИА «Крыминформ» отмечает, что работы на участке продолжаются, несмотря на определение суда. Под колесо обозрения залит фундамент и забиты сваи.