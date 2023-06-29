Ревизия, а не революция

Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) создавалась в условиях, когда универсальное могущество Запада уже вступило в пору своего медленного угасания, однако еще мало у кого были сомнения, что США и Европа смогут долго определять основные характеристики мировой экономики и международной политики. Созданные при их энергичном участии глобализация и система международных институтов еще справлялись в целом со своими задачами, а для их обвального распада не было достаточно очевидных предпосылок и причин. Собственно говоря, именно глобализация и созданные Западом институты и определяли «упаковку» международного порядка, в центре которого находились накопленные за несколько столетий богатства и военно-политические возможности его основателей.

Главная системная характеристика БРИКС состоит в том, что это сообщество ревизионистов, то есть держав, которые не ставили своей целью разрушение мирового порядка, а стремились добиться включения в этот порядок своих интересов. Все его участники смогли выйти из предыдущего бедственного положения благодаря возможностям, которые им давал несправедливый международный порядок во главе с Западом. Все они выросли за счет его ресурсов, хотя и были драматически ущемлены в реализации своих основных интересов и ценностей. И наконец, все страны БРИКС не имеют в планах насильственного изменения существующего порядка вещей, как это пытались делать на протяжении последних 250 лет революционная Франция, Германия или Япония.

Однако по мере того, как в мире накапливались противоречия, даже скромные ревизионистские пожелания участников БРИКС стали фактором, который ведет если не к разрушению существующего международного порядка, то к его самой капитальной перестройке. Соответственно, формируются и ожидания в отношении стран БРИКС со стороны основных партнеров и противников их возвышения. Многие государства смотрят сейчас на БРИКС как на группу, которая сможет если не подхватить знамя глобального управления у Запада, то хотя бы стать его второй опорой, более справедливой и менее корыстной по отношению к малым и средним странам. Другими словами, ожидания в отношении роли БРИКС в мировых делах формируются независимо от воли участников этой группы: они становятся продуктом эволюции всего международного порядка в направлении, основные черты которого нам еще предстоит увидеть.

Наиболее ярким проявлением таких надежд выступают многочисленные идеи о расширении состава БРИКС за счет включения новых государств. Сформировался уже даже список стран — кандидатов на присоединение к группе, часть из которых выглядит как реальные тяжеловесы. Но для того, чтобы продвинуться в осмыслении того, как вклад БРИКС в новое глобальное управление может действительно стать решающим, нам нужно задать себе несколько вопросов. Во-первых, может ли группа БРИКС сохранить внутреннее единство в эпоху, когда даже самые прочные международные партнерства подвергаются суровым испытаниям? Во-вторых, возможно ли в современных обстоятельствах для БРИКС сохранить ревизионистскую природу своего поведения в отношении того порядка, который был создан при их минимальном участии и отчасти за счет их интересов?

Ни у кого не может быть сомнений в том, что решающее влияние БРИКС на формирование основных аспектов глобальной повестки сделает мир более справедливым и стабильным. Россия, вступающая в председательство в группе в 2024 году, может ставить это в качестве одной их своих основных общеполитических целей. Такой вклад фактически неизбежен просто потому, что страны БРИКС не представляют собой паразитические державы, успех и достижения которых зависят от способности заставить остальные страны мира обслуживать их интересы. Их экономические возможности и политическое влияние не знают за собой истории кровопролитных войн, целью которых было бы установление регионального и глобального господства. Современное сообщество стран Запада, напротив, создало «свой» международный порядок именно через войны — внутри себя и с окружающими.

Однако для того, чтобы реализовать миссию БРИКС в полной мере, этому объединению придется, весьма возможно, ответить и на обозначенные нами выше вопросы, обращенные к его собственной судьбе. Мы не можем игнорировать то, что весь имеющийся опыт сильных институтов и глобального управления — это опыт Запада, то есть сообщества, сплоченного общими ценностями и, самое главное, интересами в отношении окружающего мира. Именно это позволяет им держаться вместе и быть сравнительно эффективными в противостоянии остальному человечеству. Одного силового диктата США в отношении своих основных союзников было бы недостаточно. Он, конечно, играет важную роль, но не может быть единственным фундаментальным фактором. В центре находятся интересы и ценности, которые и привели к ситуации невозможности сколько-нибудь серьезных внутренних конфликтов стран Запада.

В отличие от США и Европы сообщество стран БРИКС не основано на идее эксплуатации других стран и регионов. Политические системы его участников не происходят из одного источника, как это, конечно, есть в случае с Европой и США. Более того, разные цивилизационные основы стран БРИКС напрямую препятствуют тому, чтобы они создали объединение, внутренняя дисциплина которого была бы сравнима с Западом. Поэтому любой наблюдатель может поставить сейчас под сомнение способность БРИКС задавать мировую повестку так же, как это на протяжении десятилетий делают страны «Большой семерки». И участникам БРИКС, возможно, еще только предстоит понять, в какой форме они смогут ответить на ожидания международного сообщества, стремящегося от диктатуры Запада к покровительству Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Обретение конкретных форм вклада БРИКС в формирование повестки для всего мира уже идет, и здесь есть очевидные достижения. Однако по мере распада способности США и Европы указывать всем направление движения запрос на внятную поддержку со стороны БРИКС будет только возрастать.

Это означает, что страны — участницы группы могут чисто теоретически столкнуться с некоторыми вызовами своему единству. Формирование альтернативной диктату Запада повестки — это одно, а создание способов решения глобальных проблем развития и безопасности для всего мира или хотя бы стран мирового большинства может оказаться более сложной задачей. В ближайшее время от БРИКС может потребоваться способность предложить другим новые инструменты решения их основных проблем развития, а это значит, что степень единства группы по ключевым вопросам должна будет выйти за рамки весомых политических заявлений.

Не менее серьезным вопросом может оказаться сохранение природы БРИКС как сообщества, нацеленного не на разрушение существующего мирового порядка, а на его совершенствование в лучшую сторону. Именно это делает ее ревизионистской, а не революционной по намерениям стран-участниц и задачам, которые они перед собой ставят. Все страны БРИКС не хотят обрушения глобализации, институтов и международного права. Это значит, что их задача более сложная — создать внутри существующего порядка такие правила, нормы и способы сотрудничества, которые позволили бы сохранить его преимущества и избавиться от недостатков. То, что ревизия, а не революция является целью стран БРИКС, представляет собой основу устойчивости этого объединения и его отношений с другими странами мирового большинства. Сохранить такую природу — в интересах самих стран — участниц БРИКС и всего международного сообщества. Альтернативой может быть только раскол объединения и продолжение власти той узкой группы стран, для противодействия эгоизму которой БРИКС и создавалась.

Автор — программный директор клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

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