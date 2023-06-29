Южный вектор

Через месяц в Санкт-Петербурге откроется второй саммит «Россия — Африка», к которому будет приурочен экономический и гуманитарный форум. Саммит и форум проходят в сложное время. И тем ценнее поддержка, которую получит наша страна от тех, про приедет.

Страны Африки — важнейший и растущий рынок сбыта для российской продукции, точнее, система связанных друг с другом рынков. Наш экспорт исторически доминирует в товарообороте с большинством стран Африки. Так, в 2021 году Россия заняла третье место (после Китая и Саудовской Аравии) среди всех торговых партнеров континента по размеру сальдо: в 2019-м он составил $11,5 млрд, в 2020-м — $9,3 млрд, в 2021-м — $11,6 млрд, экспорт превысил импорт почти в пять раз. За 10 лет (2012–2021 годы) накопленное Россией положительное сальдо торговли с Африкой составило $92 млрд. Показатель может быть еще выше с учетом поставок через третьи страны. Эти средства поступили в российскую экономику в виде таможенных платежей, налогов, выручки экспортеров, зарплат.

Основные задачи сейчас — закрепиться на этих рынках, удержать позиции как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе. Основных направлений работы три: финансы, логистика, сбыт.

В финансовом секторе ожидается дальнейшая дедолларизация торговли, переход на расчеты в юанях, динарах, рублях, других платежных единицах. Задача осложняется дисбалансом торговли, однако решения есть, в том числе они будут включать и механизмы кредитования поставщиков.

В сфере логистики ключевым среднесрочным решением будет переход к формированию складских запасов на территории стран основных экспортеров, логистических мощностей под контролем российских компаний. За ним последует расширение существующих транспортных коридоров.

В сфере расширения сбыта российской продукции важнейшее значение приобретают не только вложения во внутреннюю логистику и дистрибуцию, но и в развитие самих рынков: формирование спроса, обсуждение с африканской стороной требований к продукции, работа с нетарифными ограничениями. Переговоры по тарифным барьерам также имеют значение и перспективы.

Продолжится сотрудничество в сфере безопасности, особенно после того, как российский ОПК выйдет на новый уровень производства продукции. Пример Алжира доказывает, что лучшая модель экспорта безопасности в Африке — это комплексное сотрудничество с сильными и легитимными государственными институтами, армией, заинтересованной в укреплении и усилении контроля за собственной территорией. Такая же модель должна применяться в Мали, Буркина-Фасо, Гвинее. С конца 2010-х в Африке активизировались частные операторы российского происхождения, предлагавшие услуги в сфере безопасности, однако успехи их оказались весьма ограниченными, и эпоха их доминирования в информационном поле уходит в прошлое. Россия заинтересована теперь не только во всестороннем расширении связей с этими странами, но и в демократическом транзите, передаче власти гражданским режимам, восстановлении членства этих стран в Афросоюзе.

Важнейшим направлением ближайших лет станет расширение сотрудничества с третьими странами при реализации проектов в Африке. От участия в наших проектах Китая, ОАЭ, других важных для России партнеров будет зависеть долгосрочная устойчивость проектов и в конечном счете их коммерческий успех. Прежде всего трехстороннее сотрудничество имеет перспективы в сфере финансирования проектов, промышленной и технологической кооперации.

Цифровизация всех сфер жизни — госуправления, безопасности, контроля за состоянием окружающей среды, городов, транспорта, образования — становится основной чертой развития Африки. Для России это пространство возможностей. Основной переход на российские решения намечается со стороны государственного сектора и банков, то есть тех секторов, где важен цифровой суверенитет. Важным направлением может стать и внедрение цифровых решений проблем продовольственной безопасности: от мониторинга водных ресурсов и почв до национальных систем контроля за уровнем запасов продовольствия.

Для всех направлений сотрудничества важнейшее, осевое значение имеет подготовка кадров. Значительные успехи на этом направлении достигнуты. По данным Минобрнауки, в России уже обучается 35 тыс. африканцев, это в 3,5 раза больше, чем 10 лет назад. Однако кроме количества важно и качество. Задача следующего этапа — повышение спроса на российские субсидии среди лучших выпускников африканских школ, будущих руководителей и лидеров.

Для этого важно расширять изучение русского языка в Африке, а также создавать для африканских выпускников российских вузов рабочие места в самой РФ, условия для их комфортной адаптации. Специальности, по которым предоставляются стипендии, должны быть привязаны к реальным потребностям рынков, к растущим направлениям торговли и технологического сотрудничества — к медицине, информационно-компьютерным технологиям, сельскому хозяйству, химической промышленности. Африканские студенты российских вузов должны уверенно владеть русским языком, уже на втором-третьем курсах проходить производственную практику в российских или совместных предприятиях, ориентироваться на дальнейшую работу в РФ или в российских компаниях.

В этой связи от саммита и форума участники ожидают практических решений и предметных договоренностей, которые затем будут масштабированы.

В ближайшие годы российско-африканское сотрудничество ждет и смена ключевых операторов. За энергетическими компаниями и ЧВК придут экспортеры удобрений, зерна, финансовые организации и компании высокотехнологических секторов. В сотрудничестве начинается новый этап, ориентированный на гуманитарно-значимый экспорт, высокие технологии, образование и многосторонние форматы. Государственные инициативы будут выстроены вокруг ключевых отраслей и направлений экспорта — опять же от информационно-компьютерных технологий, сельского хозяйства и производства продуктов питания, а также медицины.

Автор — директор центра изучения Африки НИУ ВШЭ

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