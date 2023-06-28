ЦБ установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт

Центральный банк России введет минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карточек. Мера поможет компенсировать ущерб в случае кражи средств. Банк установил требования к возмещению денег, сообщает телеканал «Известия». Если размер кражи не превышает 100 тыс. рублей, вернут всю сумму. Страховые компании могут установить свой порог компенсации. Документ вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.