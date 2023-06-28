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В столице впервые пройдет фестиваль «Усадьбы Москвы»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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1 июля в столице впервые откроется фестиваль «Усадьбы Москвы». Он будет проводиться по выходным вплоть до 30 сентября, среди площадок фестиваля — музей-заповедник «Царицыно», Петровский путевой дворец, усадьбы Остафьево, Свиблово, Воронцово, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В определенный день на территории каждого из архитектурно-парковых ансамблей будет представлена своя программа, состоящая из литературных чтений, лекций, иммерсивных представлений и мастер-классов.

«Фестиваль пройдет на 15 исторических площадках. Откроется он уже в ближайшие выходные в усадьбах Кусково и Измайлово. В течение трех месяцев москвичей и туристов ждет больше 270 мероприятий. Это экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки», — отметила Сергунина.

В субботу, 1 июля, в Кусково пройдет иммерсивное представление «Закулисье усадебного театра» и тематический пикник «Традиции пикников: от царской России до наших дней». В воскресенье в усадьбе Измайлово посетителям прочитают лекцию об истории места, также они смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению украшений и посмотреть интерактивный спектакль о жителях Москвы XVIII века.

9 июля фестиваль примет усадьба Влахернское-Кузьминки: там пройдет лекция о классицизме в архитектуре, экскурсия-аудиоспектакль «Воспоминания об усадьбе» и турнир по петанку. Посетителям также расскажут, какие блюда подавали к столу в домах известных русских писателей.

В музее-заповеднике «Царицыно» 15 июля организуют обзорную экскурсию, открытый урок «Старые правила делового общения: как писали письма в XIX веке» и иммерсивные представления «Русская готика Баженова» и «Дачное Царицыно».

Гостям музея-заповедника «Коломенское» 16 июля предложат прогуляться по фруктовым садам. Также под открытым небом проведут литературные чтения, где прозвучат отрывки из «Повестей Белкина» Александра Пушкина.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с культурой и досугом, здравоохранением и образованием, спортом и благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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