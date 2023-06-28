Южная Корея отказалась от традиционного подсчета возраста

Южная Корея приняла международный стандарт подсчета возраста, отказавшись от традиционного. Поправки к соответствующим законам вступили в силу в среду, 28 июня.

Это коснется административной и юридической сфер. Благодаря этому жители страны «стали моложе» на 1-2 года.

В Южной Корее использовались три возрастные системы: в первом случае система «корейского возраста» предполагает, что человеку исполняется один год в день его рождения, тем самым учитывалось время, проведенное в утробе матери. Также еще год добавлялся в начале нового календарного года.

Вторая система является международно-признанной системой, где возраст человека определяется в соответствии с датой его рождения. Третья — год добавлялся только к возрасту человека в первый день Нового года, передает Yonhap.



Отмечается, что международная система подсчета может свести к минимуму путаницу в административной и правовой сферах, возникающую из-за параллельного использования разных методов подсчета возраста. Например, при определении права на получение пенсий. При этом власти решили оставить старые правила в отношении возраста поступления в школу, призыва в армию, ограничений при покупке табака и алкоголя. В этих случаях продолжается использование смешанной системы.

Единая возрастная система была одним из предвыборных обещаний действующего президента Юн Сок Еля.

16 марта во Франции был принят закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны «О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом».