Деревянный жилой дом сошел со свай в центре Архангельска

В центре Архангельска со свай сошел очередной деревянный многоквартирный дом, признанный аварийным. Об этом региональная прокуратура сообщает во вторник, 27 июня.

Речь идет о доме по улице Суфтина 1-й Проезд, 13. В результате происшествия пострадавших нет, однако, как отмечают в надзорном ведомстве, квартиры были сильно повреждены, дальнейшее проживание в них невозможно.

Дом сошел со свай около 9 утра 27 июня. Всего в нем зарегистрировано 11 жильцов (пять семей), но на момент происшествия в нем на постоянной основе жили четыре человека, пишет ИА FlashNord.

«В ходе выезда на дом сотрудников прокуратуры и администрации города жильцам разъяснены основания и порядок обеспечения жилыми помещениями маневренного фонда. Расселение жильцов дома находится на контроле в прокуратуре города», — говорится в сообщении ведомства.

Дом по улице Суфтина 1-й Проезд, 13 возвели в 1960 году. В 2017-м его признали аварийным, но в адресные программы переселения он так и не был включен.