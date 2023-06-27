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Четырех нелегальных мигрантов выявили на строительстве ЖК в Евпатории

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В Евпатории (Республика Крым) в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023» выявили четырех нелегальных мигрантов, работающих на строительстве жилых домов. Об этом пресс-служба МВД по республике сообщает во вторник, 27 июня.

«Полицейскими установлено, что на территории одного из объектов по строительству многоквартирной многоэтажной жилой застройки четыре гражданина Республики Узбекистан осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов», — говорится в сообщении ведомства.

ИА «Крыминформ» предполагает, что речь идет о строительстве курортно-рекреационного комплекса у лечебного озера Мойнаки с инвестициями в размере 35 млрд рублей. Проект включает возведение многоквартирных домов, а также объектов рекреационного назначения с полным спектром курортной и медицинской инфраструктуры для отдыха и оздоровления отдыхающих.

В отношении нелегальных мигрантов составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Операция «Нелегал-2023» проходила в Крыму с 19 по 25 июня. Следующую планируется провести в период со 2 по 8 октября.

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