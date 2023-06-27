Дым от пожаров в Канаде распространился на три четверти территории Франции

Дым от пожаров в Канаде распространился на три четверти территории Франции

2023-06-27 20:00:38

2023-06-27 20:00:38

2023-06-27 20:00:38

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