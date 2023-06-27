Дым от пожаров в Канаде распространился на три четверти территории Франции
Дым от пожаров в Канаде распространился на 75% территорий Франции, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на метеорологические службы. Жители могут наблюдать затуманенное небо с молочным оттенком, пишут синоптики. С начала июня на востоке Канады бушуют сильные природные пожары, передает телеканал «Известия». В Монреале зарегистрировали опасный для здоровья уровень загрязнения воздуха.
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