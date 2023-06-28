Стала известна главная тема столичной акции «День без турникетов» в июле

Познавательная акция «День без турникетов», которая пройдет в столице с 3 по 9 июля, будет посвящена креативным индустриям. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Впервые экскурсии по креативным предприятиям Москвы в рамках проекта «День без турникетов» организовали в прошлом году. Тогда на 35 площадках побывали больше 2,7 тыс. гостей. В этот раз к познавательной акции присоединятся порядка 40 компаний — представителей индустрии», — отметила Сергунина.

Это анимационные и киностудии, мануфактуры, мастерские, модные шоурумы и галереи. «Они подготовят для посетителей экскурсии и мастер-классы, познакомят с профессиями своих направлений и покажут все этапы производства продукции», — добавила заммэра.

Среди новых участников — Дом культуры «Стимул», где организуют занятия по игре на акустической гитаре. Участникам расскажут об истории этого музыкального инструмента, а также познакомят с теорией и техникой исполнения композиций.

Также в рамках акции представители одной из крупных телекомпаний расскажут посетителям инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ о различных ТВ-профессиях: режиссерах монтажа, продюсерах, дизайнерах и программных директорах.

В центре дизайна Artplay участники экскурсии узнают историю развития этого творческого пространства, о работе архитекторов и проектировщиков при создании креативного кластера на территории бывшего завода. В «Москино» прочтут лекцию об особенностях хранения пленочного архива и организуют показ анимационного альманаха.

Кроме того, участниками акции, которая пройдет в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест», станут киностудия «Союзмультфильм» и мультимедийный развлекательно-развивающий центр «СоюзМультПарк», а также технопарк «Калибр».



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