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«Известия» и РЕН ТВ — лидеры по цитируемости в мае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В мае газета «Известия» стала самым цитируемым печатным изданием, а РЕН ТВ чаще других каналов цитировали в соцсетях.

По версии «Медиалогии», с большим отрывом от конкурентов газета «Известия» завоевала первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания в мае составил 3 296,79. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 2 096,49) и «Московский комсомолец» (ИЦ: 905,02).

Самыми цитируемыми материалами «Известий» стали: «Ассоциация предпринимателей «Аванти» обратилась к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением ввести в стране шестидневную рабочую неделю» и новость о том, что в России хотят приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу, за что хозяевам может грозить штраф.

Телеканал «РЕН ТВ» занял в мае первое место в рейтинге самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа. Индекс цитируемости телеканала составил 725,15. В эфире телеканала «РЕН ТВ» сообщалось о подрыве автомобиля Захара Прилепина и о его состоянии здоровья, а также о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

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